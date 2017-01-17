賀川普就職團抵美 游錫(方方土)盼台美合作

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代表中華民國政府參加美國總統當選人川普就職典禮代表團今晚抵達紐約。團長游錫(方方土)強調，此行除表達祝賀與感謝外，將傳達台灣人民與政府期盼與美國有更多合作與交流的訊息。

川普（Donald Trump）與副總統當選人彭斯（MikePence）就職典禮美國時間20日將在華府盛大舉行。由游錫(方方土)率領2位縣市長及6位朝野立委組成的龐大慶賀團，代表台灣朝野對美國新政府的重視。

代表團搭乘華航班機今晚抵達甘迺迪國際機場，駐紐約台北經文處長徐儷文率多位官員、還有民進黨美東黨部主委彭良治等20多位僑領熱情接機。

游錫(方方土)提及此行帶著莊重與鼓舞心情，代表台灣政府與人民出席川普及彭斯就職典禮，同時傳達台灣人民與政府期盼與美國有更多合作與交流的訊息。

游錫(方方土)表示，相信政府一定會透過各種管道與美國新政府積極展開交往，希望彼此在共同利益與同享價值基礎上，追求互惠雙贏。

被問到就職典禮當天有無機會當面向川普道賀，游錫(方方土)說，「很希望，但機會不大」。他也說，蔡英文總統沒有交付轉交川普的親筆祝賀信函，但說不定外交部可能有所準備，順道藉此感謝美方這次對蔡總統中美洲之行過境美國給予的最高規格禮遇。

蔡總統行前曾以「祝賀、感謝、交流」6個字，交付代表團此行任務。游錫(方方土)也自備百份「中華民國郵票REPUBLIC OF CHINA（TAIWAN）」為名的「雞年」郵票首日封，做為伴手禮。

代表團其他成員還包括游錫(方方土)夫人楊寶玉、台中市長林佳龍、嘉義縣長張花冠、國安會諮詢委員童振源，以及立委陳亭妃、呂玉玲、柯志恩、林為洲、林昶佐和陳怡潔等。

慶賀團今晚下榻在聯合國總部旁的紐約聯合國廣場飯店（UN Plaza Hotel）。游錫(方方土)明天上午將參觀在行政院長任內批准購置的駐紐約台北經文處位於曼哈頓辦公大樓，下午再轉往華府。1060117

(中央社)