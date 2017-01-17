大專不續聘無本職兼任教師 將糾正扣補助

教育部今天表示，大專聘兼任教師應考量專業能力，不能僅因其未具本職而不續聘，將組調查小組訪查，若發現將予以糾正，列入獎補助款考量。

台灣高等教育產業工會今天邀集多名大專兼任教師，到教育部門口抗議兼任教師適用勞基法的草案被切割，只讓「未具本職」的兼任教師適用勞基法，要求全體大專兼任教師，一體適用勞基法。

高教工會辦公室主任陳書涵表示，為改善兼任教師長年被當作廉價教學人力，經持續爭取，勞動部終於打算自今年8月起，讓大專兼任教師適用勞基法，卻因教育部施壓，使勞動部史無前例切割草案，只讓「未具本職」兼任教師適用勞基法。

陳書涵指出，若區隔出一特殊區塊不適用保障，將成為資方逃避勞動保障的後門，並產生「無保障者排擠有保障者」的就業排擠效應，並出現一波大規模兼任教師失業潮，高教工會已接獲不少兼任教師反映，校方要求兼任教師提供在外的全職證明，否則下學期可能不再續聘。

為了替兼任教師爭取公道，高教工會要求教育部立即發文給全國大專院校，要求校方停止各種恐嚇調查，只要未具正當理由，不得任意解聘、不續聘「未具本職」兼任教師，教育部和勞動部立即修正草案，讓大專兼任教師一體適用勞基法。

教育部人事處表示，為強化兼任教師的保障，教育部和勞動部多次會商後，決定將兼任教師納入適用勞基法，但基於社會資源分配正義，有本職者已具退休保險等工作保障，不宜重複保障，因此僅讓未具本職的兼任教師納入適用勞基法。

高教工會反映有學校不打算續聘未具本職兼任教師，人事處指出，去年已通函學校，聘兼任教師應考量專業能力和學生權益，不能僅因其未具本職而不續聘，針對高教工會和民眾陳情，教育部會請學校說明，必要時組調查小組訪查，若發現此情形，會予以糾正，列入學校獎補助款考量。

為減輕學校負擔，人事處表示，民國106年已編列新台幣6000萬元，補助學校聘任未具本職兼任教師適用勞基法後衍生的費用；而現在學校聘任兼任教師是因應課程和實務需要，未來希望導向兼任教師減少、回歸專任教師為主。1060117

(中央社)