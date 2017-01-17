梅伊將闡述脫歐計畫：不尋求半進半出

英國首相辦公室指出，首相梅伊明天闡明脫離歐洲聯盟的12大優先工作時，將表明英國脫歐並不會尋求「半進半出」。

路透社報導，多家報紙指出，包括脫離歐盟單一巿場、重新完全掌控英國邊境等各項要務，已經升高投資人對於「硬脫歐」的疑慮，也導致英鎊兌美元匯率貶至30多年新低。

英國民眾逾6個月前公投決定脫離歐盟，投資人、商界和國會議員批評梅伊（Theresa May）迄今幾未公開揭示今年3月展開脫歐談判時，打算與歐盟維持何種關係。

梅伊明天向外交官和脫歐談判團隊發表專題演說時，將會更加詳盡地闡述具體計畫。

首相辦公室預發的演講重點顯示，梅伊將指出：「我們將尋求在獨立自主及全球化的英國，與歐盟盟友之間，建立平等與全新的夥伴關係。」

「不是歐盟的部分會員、準會員，或任何使我們半進半出的會籍。脫歐時，我們不會尋求採納其他國家的固有模式，也不會尋求保留絲毫會籍。」

梅伊也將提到，成功的歐盟符合英國的利益。

她將指出：「我們將繼續扮演可靠夥伴、有意願的盟友和密切友邦。我們會購買你們的商品，並對你們出售自己的商品，讓雙邊貿易儘可能地自由，也會與各國致力確保透過維繫邦誼，讓彼此更加安全與繁榮。」（譯者：中央社何宏儒）1060117

(中央社)