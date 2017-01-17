史無前例 台中五大名鍋前進香港拼觀光

觀旅局長陳盛山領軍，與台中觀光業手作體驗及台中名鍋推廣團共40人，再度前進香港拼觀光！(陳世宗翻攝)

台中市業者到香港拚觀光，陳允寶泉師父現場教學香港業者手作芋頭酥！（陳世宗翻攝）

台中市政府由觀旅局長陳盛山領軍，會同40位台中觀光業手作體驗及台中名鍋推廣團，前進香港拼觀光！史無前例將台中著名的鼎王麻辣鍋、無老鍋、老舅家鄉味酸菜白肉鍋、水舞饌及陳沙茶火鍋等5家火鍋名店，原汁原味帶到香港現場烹飪，擴大業者在港澳的知名度，吸引港澳遊客冬季到台中旅遊吃火鍋美食最過癮。

陳盛山向30多名大型香港旅行業者主管說，要集合台中著名5家火鍋業者同時在一間廚房煮給大家吃，不僅史無前例，可能以後機會也不多，5家同在一間廚房的畫面令人感動，也顯示台中同心協力推展觀光的決心。

陳盛山指出，包括台中火鍋名店、特色飯店、手作體驗、伴手禮及旅行社等業者，由負責人及主要幹部組成40餘人推廣團；昨日赴港會同交通部觀光局香港辦事處辦理溫馨尾牙推廣會，邀請香港大型旅行社及媒體品嚐原汁原味的台中火鍋料理。

5家火鍋名店分別擺桌、同台較勁，高檔和牛肉、大明蝦、秘方醬料及人參酒紛紛上桌，讓香港業者品嘗到最好的台中火鍋美食。老舅家鄉味負責人聶斌武特帶第2代傳人聶光遠到香港；他說第1次參加推廣會就是與其他名鍋出國做菜給港澳旅行業者品嘗，很有挑戰性也很興奮。

中區著名台灣陳沙茶火鍋也由老闆陳文廷親自掌廚，與老婆努力將舊城區美味分享給港澳遊客。火鍋宴前也請香港旅行業體驗糕餅名店阿聰師、陳允寶泉手作芋頭酥及太陽餅以及木匠兄妹觀光工廠diy檜木筷子的樂趣；餐會由旅行社推介3到6月到參加臺中媽祖文化季、賞螢賞櫻等行程。

香港前3大旅行社永安旅遊行政總裁梁港蘭親自出席火鍋宴！他表示，台灣很少看到哪個縣市像台中一樣，由政府率業者合作協力積極到香港拼觀光；每次有不同主題和創意，香港業者感受到台中的誠意會努力將遊客帶到台中，全力完成今年45萬人次港澳旅客前進台中的目標。

(中時)