疑受憂鬱症所苦 男子10樓頂跳樓亡

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莊姓男子自10樓跳樓亡，警方於現場拉起封鎖線。（譚宇哲翻攝）

新北市新莊區57歲莊姓男子，今天上午9時許自10樓頂墜樓，救護人員到場時裝男已失去生命跡象，警方獲報後於現場拉起封鎖線，初步排除外力介入，將進一步釐清死者輕生原因。

警方調查，莊男家住3樓，今早疑似從10樓頂翻過女兒牆後，跳樓輕生，現場沒有發現遺書，家人指出莊男患有憂鬱症，全案朝向自殺案件偵辦。

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(中時)