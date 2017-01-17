創意燈籠高高掛 南州國小夜夜燈籠節
創意燈籠高高掛！南州國小有個別於他校的掛燈籠傳統，每學年都會配合不一樣的主題，讓學童親自發想、手繪燈籠，接著170餘盞燈攏就會高掛在校門前，碧藍的天空成了小朋友展現才華的小舞台，校方也藉此落實藝術人文與在地文化的培養。
南州國小表示，在地文化及藝術人文一直都是學校在積極推動的課程，但能讓小朋友從既有的印象中，創意發想出自己專有的作品，才是真正落實教育，因此學校一直保有畫燈籠、掛燈籠的傳統，讓學童在不一樣的主題中，激發出不同的藝術文化火花。
「那是我畫的，有很多蔬菜哦！」1名小三男童指著高掛空中的小燈籠，興奮地直介紹它的由來，他說，這學年學校的燈籠主題是神農教育，所以畫了很多蔬菜在燈籠上。另名男童則說，為了要展現有機的印象，還特別畫了小牛的便便，讓大家知道他的蔬菜沒殘留農藥。
「南州國小夜夜都是燈籠節。」校長涂建平說，處處是舞台、人人是主角，讓小朋友有舞台展現作品，肯定自己的價值、樂於學習，是學校年年設置燈籠展示的初衷，而夜裡的南州國小，也成為燈海通明的燈籠展示區，為南州帶來不一樣的新風貌。
(中時)
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