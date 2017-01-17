NBA》禁區悍將恩比德得分效率直追張伯倫
2014年費城76人在選秀會上首輪第3順位簽下的7呎長人恩比德，沒想到卻在季前熱身賽因為足舟骨折錯過了2個球季，76人終於在本季盼到他傷癒歸隊，出賽27場全部先發，場均19.6分、7.6籃板、2.3阻攻，以菜鳥球季而言表現不俗，尤其是得分效率更是令人驚艷，根據統計直追「大帥」張伯倫之後。
恩比德是NBA史上第一位喀麥隆籍的球員，雖然前兩個球季都在傷兵名單中渡過，但他仍舊深獲總教練布瑞特布朗的重用，同時也為了避免他的舊傷復發，所以嚴格控制他的上場時間在30分鐘以內，不過，恩比德展現出過人的天分，17日面對公鹿不斷在禁區內強攻，短短的28分鐘上場時間就攻下了22分以及12個籃板，得分效率相當恐怖。
根據《Basketball-Reference》的數據統計，恩比德在平均36分鐘的出賽時間內可攻下28分，每分鐘平均可攻下0.78分。張伯倫在1959-60的新人球季每場平均上場46.4分鐘，場均37.6分，平均36分鐘上場時間可攻下29.2分，平均每分鐘攻下0.81分，由此可見，恩比德的得分效率直追57年前張伯倫的恐怖攻擊能力。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。