NBA》禁區悍將恩比德得分效率直追張伯倫

七六人中鋒恩比德(白衣)的得分效率直追「大帥」張伯倫，是當今最強新人。(美聯社資料照)

2014年費城76人在選秀會上首輪第3順位簽下的7呎長人恩比德，沒想到卻在季前熱身賽因為足舟骨折錯過了2個球季，76人終於在本季盼到他傷癒歸隊，出賽27場全部先發，場均19.6分、7.6籃板、2.3阻攻，以菜鳥球季而言表現不俗，尤其是得分效率更是令人驚艷，根據統計直追「大帥」張伯倫之後。

恩比德是NBA史上第一位喀麥隆籍的球員，雖然前兩個球季都在傷兵名單中渡過，但他仍舊深獲總教練布瑞特布朗的重用，同時也為了避免他的舊傷復發，所以嚴格控制他的上場時間在30分鐘以內，不過，恩比德展現出過人的天分，17日面對公鹿不斷在禁區內強攻，短短的28分鐘上場時間就攻下了22分以及12個籃板，得分效率相當恐怖。

根據《Basketball-Reference》的數據統計，恩比德在平均36分鐘的出賽時間內可攻下28分，每分鐘平均可攻下0.78分。張伯倫在1959-60的新人球季每場平均上場46.4分鐘，場均37.6分，平均36分鐘上場時間可攻下29.2分，平均每分鐘攻下0.81分，由此可見，恩比德的得分效率直追57年前張伯倫的恐怖攻擊能力。

(中時電子報)