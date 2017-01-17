把關大賣場公安 新北市突擊檢查

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新北市新莊區好市多7日開幕營運，每天吸引上萬名民眾前往消費，為維護公安及食品衛生安全，新北市副市長侯友宜17日率同市府聯合稽查小組前往突擊檢查。（新北市消防局提供）中央社記者林長順傳真 106年1月17日

新莊區好市多7日開幕營運，每天吸引上萬名民眾前往消費，為維護公安及食品衛生安全，新北市副市長侯友宜今天率同市府聯合稽查小組前往突擊檢查。

新北市政府指出，春節期間為大型賣場、市場等公共場所人潮消費高峰期，業者為因應購買人潮而大量進貨，恐將食品、貨物堆積於逃生通道，造成逃生通道阻塞及食品衛生疑慮。

市府表示，為加強大型消費場所公共安全，新北市府已於13日完成轄內50家大型商場、百貨公司等場所建築物公共安全檢查，有公安缺失的賣場已令其限期改善。

市府說，這次專案除針對轄內各大賣場公共安全檢查外，更加強查核該類大型商場、賣場的防火管理業務、自衛消防編組暨驗證演練有無落實執行等。如果有不符消防安全情形，則即刻開立限期改善單，要求業者改善。

侯友宜呼籲公共場所業者，春節期間各大賣場及年貨大街除提供市民完善的購物服務，也應隨時保持各項防火避難設施及消防安全設備的運作正常，妥善維護消費者權益，讓每名消費者在開心採買時，更能放心、安心。

他表示，針對管理不良善的業者，市府將以維護公共安全的決心貫徹公權力，進行相關勸導改善作為，希望達到安居、安全及安心的三安環境。1060117

(中央社)