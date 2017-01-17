年關將近 人行擴大逆回購向市場釋金

我要評比

年關將近，市場資金面趨緊，大陸央行今天加強資金投放，在公開市場展開人民幣3300億元逆回購，7天和28天逆回購分別為1000億元和2300億元，得標利率分別持平於2.25%和2.55%。

中國證券網今天報導，中國人民銀行（大陸央行）逆回購17日到期量為600億元，加上春節臨近市場資金面趨緊，18日有1345億元中期借貸便利（MLF）到期，央行向市場投放流動性，顯示節前維穩資金面的決心。

大陸興業證券認為，未來1至2週，資金面將面臨挑戰。首先，大規模放貸將引起的準備金的補繳；其次，春節前資金提取需求殷；最後，財政存款1月中下旬也要開始上繳。

興業證券指出，上述3點令基礎貨幣再次面臨缺口，如果央行不對沖，資金面將收緊；如果央行對沖，市場對貨幣政策在中短期的判斷就會出現變化。因此，未來一至兩週是重要的觀察窗口。1060117

(中央社)