A咖都不賞臉 川普就職典禮拉警報

美國總統當選人川普（Donald Trump）花了數十年與演藝圈來往，甚至一度夢想投身電影圈。不過，從他的總統就職典禮可以發現，演藝圈回報他的愛，並不是那麼多。

法新社報導，距離美國房地產大亨川普20日宣誓就任美國第45位總統，只差幾天，但川普卻仍在為娛樂圈沒有家喻戶曉的A咖演出傷透腦筋，過去歷任美國總統沒人有過這種煩惱。

百老匯明星珍妮佛哈樂黛（Jennifer Holliday）原本同意參與演出，卻因粉絲反彈，隔天即以國家團結利益為由宣布退出。

部分支持希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton）的A咖歌手與演員如凱蒂佩芮（Katy Perry）、雪兒（Cher）與史嘉蕾喬韓森（Scarlett Johansson）屆時都會去華盛頓，但不是參加20日的就職，而是21日登場的「婦女華府大遊行」（Women's March on Washington），針對民權議題向川普政府施壓。

儘管好萊塢與音樂圈明顯左傾，但過去幾位共和黨籍總統還是獲得許多頂尖明星助陣，例如瑞奇馬丁（Ricky Martin）為小布希（George W. Bush）就職演唱，就連著名自由派藝人芭芭拉史翠珊（Barbra Streisand）1989年都在小布希的父親老布希就職時登台。

但民調顯示，川普是當代在就職典禮時最不受歡迎的美國總統，連他在選戰期間播放的音樂，都遭那些歌手反彈。（譯者：中央社許湘欣）1060117

(中央社)