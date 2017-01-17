A咖都不賞臉 川普就職典禮拉警報
美國總統當選人川普（Donald Trump）花了數十年與演藝圈來往，甚至一度夢想投身電影圈。不過，從他的總統就職典禮可以發現，演藝圈回報他的愛，並不是那麼多。
法新社報導，距離美國房地產大亨川普20日宣誓就任美國第45位總統，只差幾天，但川普卻仍在為娛樂圈沒有家喻戶曉的A咖演出傷透腦筋，過去歷任美國總統沒人有過這種煩惱。
百老匯明星珍妮佛哈樂黛（Jennifer Holliday）原本同意參與演出，卻因粉絲反彈，隔天即以國家團結利益為由宣布退出。
部分支持希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton）的A咖歌手與演員如凱蒂佩芮（Katy Perry）、雪兒（Cher）與史嘉蕾喬韓森（Scarlett Johansson）屆時都會去華盛頓，但不是參加20日的就職，而是21日登場的「婦女華府大遊行」（Women's March on Washington），針對民權議題向川普政府施壓。
儘管好萊塢與音樂圈明顯左傾，但過去幾位共和黨籍總統還是獲得許多頂尖明星助陣，例如瑞奇馬丁（Ricky Martin）為小布希（George W. Bush）就職演唱，就連著名自由派藝人芭芭拉史翠珊（Barbra Streisand）1989年都在小布希的父親老布希就職時登台。
但民調顯示，川普是當代在就職典禮時最不受歡迎的美國總統，連他在選戰期間播放的音樂，都遭那些歌手反彈。（譯者：中央社許湘欣）1060117
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。