提煉二甲基色胺 工程師製毒走私澳洲

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曾任高科技產業工程師的蔡男，以台灣相思樹提煉毒品二甲基色胺並走私至澳洲，澳洲警方攔截到毒品包裹，通知台灣，刑事局循線逮到蔡男。

刑事局調查，蔡男有電機、工程背景，他發現製毒利益龐大，因此在台中購買土地，自稱科技農夫，產出有機農產品，事實上卻以相思樹提煉新興毒品二甲基色胺，並走私到澳洲，時間長達3年之久。

毒品二甲基色胺南美巫師通靈祭典時飲用，近年歐美、澳洲等國相當風行，只要人體攝取6到20毫克，僅需不到10分鐘即可產生迷幻效果，在澳洲當地每公克市價約250澳幣(約新台幣5700元)。

澳洲邊境執法局105年8月起多次攔查台灣寄送包裹，發現內容物均為褐色粉末，經採樣送驗確認為毒品二甲基色胺。

刑事局接獲澳方情資後，經過長期蒐證，12日持搜索票將蔡嫌與負責協助取得毒品原料的蔡父逮捕到案，取獲二甲基色胺成品170公斤，相思樹半成品及原料450公斤，並查扣製毒筆記、製毒工具、寄送歐美、澳洲等國填單複本、包材及大量郵局紙箱等犯罪證物，警方訊後依毒品等罪嫌，將嫌犯移送法辦。1060117

(中央社)