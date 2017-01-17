捐發票換高麗菜 江啟臣跳PPAP炒熱氣氛

立委江啟臣大跳PPAP。（陳淑娥攝）

立委江啟臣（中）向農民認購300箱高麗菜，民眾起大早熱情響應捐發票換高麗菜活動。（陳淑娥攝）

立委江啟臣（左）向農民認購300箱高麗菜，小妹妹跟著媽媽一起捐發票，帶回一顆大大的高麗菜。（陳淑娥攝）

今年冬天高麗菜價格慘不忍睹，傳出產地開放自採以降低損失，立委江啟臣向農民認購300箱，17日在服務處舉行「捐發票，幫農民，一起做公益」活動。「2張換一顆！」婆婆媽媽起大早持發票趕往排隊，手捧著3顆大大高麗菜，滿載而歸開心極了。

「我有兩張發票，嗯，換高麗菜，恭喜發財！」江啟臣今日大跳PPAP，逗趣模樣炒熱現場氣氛，他表示，發票換高麗菜象徵「發財」，現場約可募集近2000張發票，將全數捐給家扶中心及新希望社會福利基金會。

(中時)