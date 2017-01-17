迎新揮毫贈春聯副市長林依瑩與王羲之後代同獻祝福
農曆春節將屆！台中市政府17日於台灣大道市政大樓舉行「106年迎新揮毫贈春聯」活動，邀請140位書法名家齊聚一堂寫春聯；副市長林依瑩與書法家王羲之的後代王中天等6位80歲以上的不老騎士，共同揮毫寫下「吉運大開喜迎春」，祝福大家新的一年吉祥如意、雞年行大運。
迎新揮毫活動，今日在國樂及傳統舞蹈表演中揭開序幕！林依瑩與王中天、康建華、吳敬恆、孫相春、張弘道、張陳映美等6位不老騎士共同寫下「吉運大開喜迎春」；市議員吳敏濟、邱素貞、劉士州、王立任等人則寫下「雞鳴春報喜」、「金雞迎聚財」。
林依瑩表示，10年前她帶著一群阿公阿嬤騎機車環島，10年後的今天則邀請阿公阿嬤一起到市府寫春聯，實在非常開心；王中天爺爺是王羲之的後代，70歲才開始寫書法，現在已經是海峽兩岸的知名書法家。她期望這些不老騎士持續在台中蓬勃發展、活躍老化。
參加揮毫活動的不老騎士阿公阿嬤們，有佛教、天主教、基督教等不同宗教信仰！林依瑩開心地說：「各個宗教都來了」，大家一起為台中市、為台灣祈福，祝福市民在新的一年吉祥如意、雞年行大運。
迎新揮毫贈春聯活動，於台灣大道市政大樓惠中樓1樓、文心樓1樓中庭及豐原區陽明市政大樓1樓大廳舉行！現場邀請台灣省書畫教育協會、台灣省中國古文字學會、台中市長青學苑等，共140位書法家免費寫春聯、年畫，供民眾索取墨寶。
(中時)
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