親筆信宣布喜訊！Rain下個月娶金泰希

金泰希和Rain 5年戀情修成正果。(圖／翻攝自韓網)

Rain親筆信宣布喜訊。(圖／翻攝自Rain的IG)

「亞洲小天王」Rain和金泰希2012年交往，感情幸福又穩定，外界也頻傳兩人結婚消息，現終於傳出好消息，兩人將在下個月舉行婚禮，5年戀情修成正果。

韓媒《日間體育》今爆Rain和金泰希將在2月19日，在某教堂舉行結婚儀式，隨後Rain也在IG證實，親自公布喜訊，他也吐露出道16年，現在想成為一個家庭的大家長和優秀的丈夫，並感謝女友在他幸福或辛苦的時候，都一直陪在他的身邊、守護著他，「總是給我很多感動」。

他也稱讚女方是他人生最好的禮物，婚禮希望盡可能安靜的舉辦，隨後，金泰希經紀公司也證實喜訊，Rain的公司也表示婚禮會以非公開形式舉行，時間跟場所都將保密，僅邀請親近的親友參加，不過媒體透露2人的婚禮將在下月19日舉行。

(中時電子報)