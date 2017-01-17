改善空氣品質 環保署補助經費汰換鍋爐
行政院環境保護署今天表示，到年底前將提供經費補助旅宿業者、醫院及大學汰換燃油鍋爐，未來也將加嚴排放標準，以解決人口密集區空氣污染問題。
環保署舉行「汰換旅宿業、醫院及大學燃油鍋爐補助辦法（草案）公聽會」表示，為改善區域空氣品質，將提供經濟誘因鼓勵國內旅宿業者、醫院及大學汰換鍋爐改用低污染性氣體燃料或電能加熱設備，以加速汰換燃油鍋爐、改善空污情形。
環保署統計目前全台旅館、醫院及大學使用燃油鍋爐有846家，6直轄市占45％，通常用作廚房炊煮、供應宿舍或客房熱水、洗衣設備或醫院消毒等用途。預計3月底前完成法制作業，提供每個鍋爐改造或汰換費用49％，以新台幣50萬元為限，申請補助審查通過，業者須在6個月內完成設備汰換更新。
此外，環保署表示，明年將加嚴鍋爐排放標準，業者不汰換或改造鍋爐，後年起開罰違反標準業者。
不過，有業者質疑改用電鍋爐，年用電量會增加，擔心供電是否更吃緊，影響節約能源目標？環保署說，業者可自行評估汰換何種鍋爐最符合效益，不僅限於電鍋爐補助。1060117
(中央社)
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