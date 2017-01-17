時力若推議員 柯文哲建議先協調綠營

我要評比

台北市長柯文哲今天被問及如果時代力量推出台北市議員參選人的想法時表示，曾建議時力執行黨主席黃國昌，這種事應先與民主進步黨協調，才能減少事後衝突。

柯文哲上午出席「2017台北市公園生態化發表會」後受訪，媒體提問，關於時力日前2週年黨慶時，柯文哲錄影慶賀，是否意味要和時力合作？

他說，每個都重要，朋友要多，敵人要少，要增取最多支持，「這是常識」。1060117

(中央社)