索羅門群島各界歡迎新任大使羅添宏夫婦

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駐索羅門群島新任大使羅添宏夫婦16日抵達索京荷尼阿拉(Honiara)，索國外交部由禮賓司長桑加（Kereta Sanga），代表索國政府在機場歡迎羅添宏夫婦。

中華民國旅索僑界、台商會及駐索羅門群島大使館、技術團、醫療團、華語教師及替代役男約40餘人，由臺商會代理會長蔡華民帶領，揮舞著中華民國國旗，在機場列隊熱烈歡迎。

羅添宏也逐一與旅索僑胞握手表示感謝，同時親切問候在場的每一位僑胞新年快樂，祝福僑胞闔家安康。

羅添宏隨後立即到大使館辦公，並於同日晚間宴請蔡華明、僑領吳孟昭及旅索臺商與各界代表，以加強與索國僑界互動。

席間羅添宏除代表政府及外交部表達關懷與問候外，並籲請旅索各界僑胞共同合作，強化與索國政商等各界之聯繫，充分發揮影響力，成為政府維繫臺索邦誼的最佳後盾。1060117

(中央社)