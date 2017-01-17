推特流彈亂掃 川普勝選以來罵遍各方

美國總統當選人川普在大選期間大力使用推特，即便贏得大選之後，他仍不改習慣，持續以推特做為行政宣布、拋出外交政策，乃至尖酸抨擊任何反對他的人。

法新社報導，雖然川普已接受部分傳統媒體的訪問，但挾著擁有1980萬人追蹤，他還是重度傾向透過推特這個線上平台，做為個人行銷、攻擊和轉移焦點的有利管道。

在這段政權交接期間，被他拿來在推特罵戰的對象包括中國大陸、洛克希德．馬丁（Lockheed Martin）公司、豐田汽車、美國總統歐巴馬，以及女星梅莉史翠普（Meryl Streep）等。以下是去年11月8日以來，川普掀起軒然大波的一些推文：

--「除了壓倒性贏得選舉人票之外，如果扣除掉非法投票的上百萬選民，我也能贏得普選票」。民主黨的希拉蕊．柯林頓於普選票贏了近290萬票，川普去年11月27日為此推文反嗆。

--「台灣的總統今天『打電話給我』，祝賀我當選總統，謝謝！」。川普去年12月2日推文，打破美國數十年來的外交政策，以總統當選人身分與中華民國總統蔡英文通話，激怒北京。

--「當他們貶值貨幣（使我們的企業難以競爭）、對我們賣過去的產品課以重稅（美國可沒課他們稅），或是在南海中央打造強大軍力時，中國有問過我們的意見嗎？我不這麼認為！」川普去年12月4日推特連珠砲，指控中國大陸操縱貨幣及在南海展現軍力。

--「美國必須大幅加強並擴張核武能力，直到世界在核武問題上能清醒過來。」川普去年12月22日在俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）作出類似誓言後的數小時推文，引發國際關注。

--「我盡其所能忽略歐巴馬許多煽動性聲明與路障；還以為交接工作會平穩過渡，根本沒有！」川普去年12月28日推文，反嗆歐巴馬自認若能參選會贏得第三任的談話。

--「F-35的項目與成本已失控。明年1月20日之後，數十億美元軍備（及其他）上的採購可以、也將會被省下。」川普去年12月12日推文嗆洛馬公司的F-35太貴，事後洛馬高層表示，F-35價格會比原先所估再降約60%。

--「豐田汽車說將在墨西哥設廠，生產給美國的Corolla汽車，門都沒有！要不就在美國設廠，要不就等著付巨額關稅」川普今年1月5日推文，導致豐田股價重挫。

--「梅莉史翠普，好萊塢評價過高的女演員之一，她並不了解我，卻在昨晚的金球獎上攻擊我。她是個輸得徹底的希拉蕊走狗。」川普1月9日推文痛罵梅莉史翠普。1060117

(中央社)