韓文藝界黑名單案 不排除涉嫌官員對質

南韓負責調查總統親信干政醜聞案的獨立檢察組今天傳喚文化體育觀光部長官趙允旋和前青瓦台秘書室室長金淇春，訊問「文藝界黑名單」的制定和落實情況。

鑒於獨檢組同時以犯罪嫌疑人身分傳喚金淇春和趙允旋兩人到案，不排除兩人進行當面對質的可能性。

南韓聯合新聞通訊社報導，趙允旋今天上午抵達獨檢組辦公室後接受媒體採訪時表示，希望今天的調查能讓真相大白。

所謂文藝界黑名單是將近1萬名所謂「左翼人士」排除在政府補助範圍外。

獨檢組認為，在金淇春和趙允旋的指示下，青瓦台政務首席秘書室制定黑名單後，由青瓦台教育文化首席秘書室傳達給文化體育觀光部落實。

據報導，金淇春被懷疑曾在2013年8月至2015年2月任內統籌指揮黑名單的制定、管理和實施，趙允旋則涉嫌於2014年6月至2015年5月在總統府擔任政務首秘期間參與制定黑名單。

獨檢組將根據有關人士的陳述確認金淇春和趙允旋是否指示和介入制定黑名單，並決定是否申請逮捕兩人。

9日趙允旋在國會舉行的「朴槿惠政府親信弄權干政案國政調查特別委員會」聽證會上做陳述時，曾在議員們追問下表示，她判斷，確有一份為將一些文藝界人士排除在政府補助範圍外而制定的名單，但她本人從未見過名單，制定和下達的過程也不得而知。1060117

(中央社)