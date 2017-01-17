性侵韓女大生 警方借提色運將到住處搜索

涉嫌下藥性侵韓國女大生的色運將詹侑儒，本月15日遭裁定羈押，士林警分局今天早上9點多，持票借提詹出看守所，並將他帶往新北市土城區的住處進行搜索，釐清安眠藥的來源、以及是否還有其他的犯案工具，調查是否還有其他被害人的相關資料，目前搜索仍在進行。

由於詹嫌涉犯重罪，並有逃亡之虞，士林地方法院2天前裁定羈押，但並未禁見，警方在車上發現犯案的工具，包括安眠藥以及注射針筒，但詹始終否認犯案，僅坦承猥褻沒有性侵，但根據被害人的供詞，檢方認為涉犯下藥性侵。

士林警分局持票借提詹嫌，前往住處搜索，除了調查藥物來源外，還要清查的電腦檔案紀錄，釐清詹透過網路承攬韓國觀光客的人數，以及相關細節，警方預計傍晚將詹嫌移送士檢，交由檢察官複訊。

(中時)