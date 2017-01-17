綠委提案機要可任區長 賴士葆：文官體系滅頂
民進黨立委羅致政等人提案修法《地方制度法》，擬讓直轄市區長也可以機要人員任用，挨批變相在綁樁，侵害文官體制。藍委賴士葆今天表示，文官體系被民進黨一步一步鯨吞蠶食，都快被滅頂了，如果區長都可以機要任用，是不是下一步就是把全國近8000名簡任官也要開放官派？
賴士葆表示，十職等的簡任官是很多公務員努力一輩子想要達到的，不容易升上去，但是若依照民進黨逐步侵害文官體系的趨勢，接著很可能就要把將近8000個簡任官的職位也要改成可以官派，「如果這樣的話，公務員前途在哪？」
賴士葆說，這個政府認為公務員都不投綠軍的，拼命修理公務員，包括年金改革也是盡情羞辱，現在還要把公務員前途都給卡住，到那時候台灣就沒有健全的公務體系，換一個種總統底下全換，根本是「民主的政治黑手」。
(中時)
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