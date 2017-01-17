天津路年貨大街開賣中市府聯合稽查保障消費權益

消保官提醒消費者，購買年貨時，應注意年貨製造來源、保存期限、價格及退貨條件等都應問清楚！（陳世宗翻攝）

「貨比三家不吃虧！」台中市天津路年貨大街開賣，為使消費者安心購買年貨，市府與中央相關主管機關展開行聯合稽查，發現部分散裝零食未標示有效期限，無法提供外包裝確認，已立即要求下架；部分商品無繁體中文商品標示或無記載產地，當場進行輔導，將要求上游製造商或進口商改正。

法制局長陳朝建說，台中市年貨大街行之有年，活動開始前均由各主管機關進行宣導，攤商違規情況逐年減少，特別是散裝食品多已清楚記載保存期限，但在一般商品標示上仍須加強；繁體中文商品標示及產地說明應完整，小吃攤商的價格標示也應該特別注意。

陳朝建提醒消費者，購買年貨時，應注意年貨的製造來源、保存期限、價格及退貨條件等都應問清楚，避免購買來路不明或標示不全及沒有標示的產品，購買時也可請業者提供購買發票或收據作為佐證。

消保官謝明謙強調，消費者如有任何消費疑義，年貨大街現場有商圈服務台可立即處理，或於上班時間以手機或市話撥打台中市消費者保護專線1950洽詢；如於年貨大街購買商品發生消費爭議，消費者儘速向市府法制局消保官室提出申訴，以確保自身權益。

(中時)