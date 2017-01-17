NBA》聯盟考慮增加球隊 西雅圖與墨西哥城
根據《美聯社》報導，NBA聯盟在確定新的勞資協議後，已有打算擴增球隊，預計2019-20球季可以增加兩隊，球隊城市則有可能會選擇在西雅圖與墨西哥。
去年底NBA球員工會與聯盟簽訂新的勞資協定，球員未來的薪資可望大幅提升，球隊的團隊薪資也將放寬，對於NBA而言將迎來全新的發展時代，因此，NBA主席席爾瓦已認真考慮擴增球隊，而且將球隊的位置放在西區，屆時有可能將鵜鶘或是灰熊挪移到東區，讓東西區各有16支球隊。
目前看來西雅圖重新擁有NBA球隊已是確定的事情，而這也是繼超音速之後再有NBA球隊坐落在西雅圖，至於墨西哥城則是前幾年有過舉辦NBA的比賽經驗，加上這裡還有一位墨西哥電信大亨、身價近500億美元的卡洛斯史林，墨西哥城也確實擁有一支NBA球隊的實力。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。