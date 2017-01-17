NBA》聯盟考慮增加球隊 西雅圖與墨西哥城

NBA聯盟有意在西區擴增2支球隊，屆時有可能將灰熊或是鵜鶘挪移至東區。(美聯社資料照)

根據《美聯社》報導，NBA聯盟在確定新的勞資協議後，已有打算擴增球隊，預計2019-20球季可以增加兩隊，球隊城市則有可能會選擇在西雅圖與墨西哥。

去年底NBA球員工會與聯盟簽訂新的勞資協定，球員未來的薪資可望大幅提升，球隊的團隊薪資也將放寬，對於NBA而言將迎來全新的發展時代，因此，NBA主席席爾瓦已認真考慮擴增球隊，而且將球隊的位置放在西區，屆時有可能將鵜鶘或是灰熊挪移到東區，讓東西區各有16支球隊。

目前看來西雅圖重新擁有NBA球隊已是確定的事情，而這也是繼超音速之後再有NBA球隊坐落在西雅圖，至於墨西哥城則是前幾年有過舉辦NBA的比賽經驗，加上這裡還有一位墨西哥電信大亨、身價近500億美元的卡洛斯史林，墨西哥城也確實擁有一支NBA球隊的實力。

(中時電子報)