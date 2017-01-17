台大論文造假案 教改論壇籲教部介入調查
教改論壇今天表示，台灣論文掛名嚴重，已不是少數教授或校長的問題，籲教育部、科技部主動介入調查台大論文案，並建立學術論文掛名規範與懲處原則。
台大日前召開記者會，說明台大教授郭明良論文造假案調查初步結果。教改論壇今天舉行「掛名責任、榮辱與共」記者會，從學術倫理、掛名懲處規定等角度進行討論。
東吳大學名譽教授劉源俊引述東吳法律系助理教授章忠信的文章指出，世上沒有「掛名作者」，只有「共同著作人」，列名作者都應該是有合意一起寫論文的「共同著作人」，需一起承擔創作責任，否則一群沒有合意、沒有執筆的人，出事不必負責，卻能獲取學術地位及研究經費，「惡行絕對超越社會共憤的詐騙集團」。
律師許文華表示，依照法務部函示，若有個人情誼、專業及職業關係、長官與部屬等，執行業務恐有偏頗之虞，而台大校教評會委員都屬於台大學術倫理規定應迴避的成員，此案應移交教育部。
教改論壇也指出，台灣論文掛名嚴重，已不是少數大學教授或校長的問題，台灣長期以SCI、SSCI論文掛帥，須認真面對論文掛名浮濫與作假問題並徹底檢討，呼籲教育部、科技部主動介入調查台大論文案，並建立全國學術論文掛名規範與懲處原則，避免論文弊端再次發生。1060117
(中央社)
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