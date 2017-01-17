屏議會發起公民連署 高鐵南延屏東
高鐵南延屏東議題再發燒，屏東縣議會由議長周典論率領30名議員今天發起公民連署，希望中央政府能夠同意高鐵南延屏東，周典論表示，連署目標為超過10萬人。
周典論指出，屏東人沒投票嗎？沒繳稅金嗎？為什麼這麼多遺憾，鐵路電氣化及高速公路當初也只到高雄不到屏東，大家去體會看看往返新左營高鐵站到屏東時間要多久。
周典論與議員李世斌並表示，交通部日前說高鐵延伸到屏東要花新台幣900億元，也只有比現在快9分鐘，這是對屏東人最大的侮辱，請交通部詳細說清楚。
聲明會中，議員們並高喊「賀陳旦下台」。
縣議會發起「高鐵南延，交通平權」公民連署，連署書中指出，屏東的交通權不應再被忽視，屏東交通建設長期被忽略，國道建設落後24年，台鐵建設落後33年，鐵路電氣化落後43年，高鐵建設落後？年；屏東產業發展確有高鐵南延的需求。
周典論表示，今天起將在屏東縣跨越藍綠不分黨派、不分族群、遍地開花的展開連署，目標超過10萬份，讓台灣人民看見屏東人對高鐵南移的期待，讓中央政府看到屏東縣民對高鐵南延屏東的決心。1060117
(中央社)
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