英相脫歐演說在即 英鎊3個月低點徘徊

我要評比

英鎊今天在3個月低點附近盤整，市場投資人擔心英國首相梅伊（Theresa May）今天稍晚的演說可能讓英國走上退出歐盟單一市場的路。

根據路透社和彭博，英鎊目前處於守勢，今天英鎊兌美元報1英鎊兌1.2078美元，昨天則貶至1.1983美元的3個月低點。

英鎊兌歐元則寫下10週低點，昨天一度來到88.53便士兌1歐元，今天回升到88.10便士。

英國央行英格蘭銀行的英鎊指數，從去年英國脫歐公投以來至今下跌逾14%，離歷史低點不遠。（譯者：中央社陳昱婷）1060117

(中央社)