誤將槍聲當煙火 墨電音節槍案5死

墨西哥卡曼海灘（Playa del Carmen）電音音樂節昨天凌晨爆發夜店槍擊案，民眾誤將槍聲當作煙火，發現事態不妙時驚惶逃竄，造成5人死亡，其中1人遭踩死。

法新社報導，昆塔納羅州檢察署在聲明中說，卡曼海灘舉辦BPM音樂節時，一名槍手朝阻擋他進入藍鸚鵡（Blue Parrot）夜店的保全開槍，造成另15人在混亂中受傷。

檢察官佩赫（Miguel Angel Pech）證實5名死者包含1名加拿大人與1名義大利人。根據活動主辦單位，至少3名死者是保全人員。

佩赫辦公室發表聲明說：「目擊者說，一人試圖持槍闖入夜店，但遭保全攔下，因此爆發槍擊。」

目擊者穆倫（Tim Mullen）告訴澳洲廣播公司新聞網（ABC News）：「派對舉行4到5個小時後，我們聽到幾聲『砰砰聲』，一開始以為是煙火，看著舞台確認是否有煙花出現，當我們沒有看到煙火時，開始覺得事態不妙。」

他說：「當時尖叫聲四起，很多人倉皇逃竄，但我們留在原地，看到30到40人從主要出口安全逃出後，我們也決定逃命。」

倫敦音樂雜誌Mixmag的美國數位版編輯李（Valerie Lee）說：「後面有出口，人們開始逃竄。我們停下來躲在水泥牆後面，之後爬到鐵桌底下。」

他說：「保全人員一開始不認為是槍聲，一直聲稱這是煙火，跟大家說沒事。之後人們開始跑了起來，說他們看到槍。我們一直躲著，直到他們打開後門，才跑到外面。」（譯者：中央社張曉雯）1060117

(中央社)