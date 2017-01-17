滬迪士尼不明文事件 港媒質疑監管不力
上海迪士尼樂園開園至今，遊客的不明文舉動層出不窮，大大損害大陸的形象，這種情況令北京在香港經營的報章也看不過眼，批評園方監管不力，等同教唆。
上海迪園近日傳出一起新的不文明事件，就是園內唐老鴨手持假糖罐上的「糖果」，3天來陸續遭遊客強行取走，諷刺的是，這些「糖果」都是假的，根本無法食用。
對於發生這樣的事情，香港文匯報今天發表評論文章，諷刺地指出，全世界以「遊客」盛名的迪士尼，只此一家（上海迪士尼）。
文章表示，上海迪園部分遊客的低素質已無需贅言，但不文明事件層出不窮，園方卻始終選擇噤聲，不知是何含義。
就園方的不作為，文章舉例指出，上海迪園遊樂設施排隊通道較寬，常有後排的人堂而皇之往前移。
文章指出，就曾有數十名小學生旁若無人，呼朋喚友走向隊伍前端，等同插隊，當被人喝斥時，他們卻自聲是小朋友，要求大人讓一讓。
最後，其他遊客堅持堵住通道，這些挑戰規則的小學生才悻然退後。可是，自始至終，迪士尼工作人員未發一言。
另一次，一名小女孩在家長幫助下，就在迪士尼商店大門口便溺，店員看在眼裡，也是選擇沉默。
文章表示，沒有規矩，不成方圓，不文明現象愈演愈烈，難道園方就沒有監管責任；若迪園能對低素質遊客亮出規矩、開出罰單，將是一種有效震懾。
文章指出，回到唐老鴨「糖罐」一事上，源源不斷的摳糖者，居然摳了整整3天，上海迪園方面的默許，其實也是教唆。1060117
(中央社)
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