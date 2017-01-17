談國民黨 韓國瑜：太多領導者自私自利
台北農產公司總經理韓國瑜日前宣布參選國民黨主席，今天中午接受專訪時表示，國民黨會走到這個地步，是因為太多領導者「自私自利」，並強調，「英雄為公、梟雄為己」。
韓國瑜連續2日接受不同媒體專訪，數度闡述自己參選國民黨主席，是因「憂心」台灣的未來，也不願再看見國民黨、民進黨的惡鬥，因此決定站出來參選，自己也願親征艱困選區，為黨付出，並作改革。
今天中午接受電台訪問時，韓國瑜說，國民黨會走到這個地步，是因為「太多領導者自私自利」。
主持人進一步追問「誰自私自利」時，韓國瑜則不語，僅回應，人生只有三條路，分別是「英雄」、「梟雄」跟「狗熊」，而英雄為公、梟雄為己，他願成為英雄，而不想成為梟雄及狗熊。
他也被問到，「決定出來參選國民黨主席，是否是要協助前副總統吳敦義？」。韓國瑜回應，這個問題他已經被問到糊塗了，後來問多了就覺很奇怪，現在又變成謠言，但事實上，他與吳敦義當然沒有接頭。
韓國瑜強調，所有參選人都是假的黃復興，只有他是真正的黃復興，因為他的哥哥、爸爸、岳父都是榮民，而他這幾年也都跟農民、基層站在一起，所以一定會分食到吳敦義的票源。
韓國瑜也說，他曾經有16年的時間消失在政壇，這段時間他都在爬山、鑽研佛理來整理自己混亂的心。對於最近成為「媒體寵兒」的滋味，他則認為，「色即是空、空即是色」，這一切都是過渡的，因為他對台灣的擔憂已到了沸騰。1060117
(中央社)
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