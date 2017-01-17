首位攻擊機女飛官 陳品棻瞄準阿帕契
陸軍航空特戰指揮部602旅中尉飛行官陳品棻駕駛眼鏡蛇攻擊直升機，是陸軍第一位攻擊直升機女性飛官，她從小就喜歡不一樣的挑戰，下一個挑戰是希望通過阿帕契直升機的訓練。
國防部舉行國軍春節加強戰備媒體參訪活動，今天早上由陸軍十軍團和航空特戰指揮部在台中的天山教練場操演，內容包括砲兵戰備任務部署和先期射擊、陸航制壓攻擊、步戰協同攻擊、特戰突擊著陸和衝鋒陣內戰等。
今天參與操演的航空602旅中尉飛行官陳品棻是眼鏡蛇攻擊直升機飛行官，是陸軍第一位攻擊直升機女性飛官，成為媒體關注焦點。
陳品棻畢業於美國維吉尼亞軍校，在2013年回到台灣，去年底剛完成飛行訓練，目前女性直升機飛行官多飛行通用直升機。
媒體詢問，飛眼鏡蛇直升機感覺如何？陳品棻說，通用直升機任務在救災運輸，眼鏡蛇直升機是攻擊型直升機，武器系統比較複雜，花比較多時間在學習武器系統上。
對於為什麼選擇飛眼鏡蛇，陳品棻說，她從小夢想是成為攻擊直升機飛官，「這是很不一樣挑戰，我喜歡挑戰，勇於面對挑戰。」她也表示自己下一個挑戰是阿帕契直升機。
由於眼鏡蛇直升機有一些高危險科目，陳品棻說她飛行時覺得很興奮，跟其他飛機不一樣，駕駛眼鏡蛇要飛很低空和地面很接近，教官都會提醒要注意障礙物位置，教官很專業，會帶他們飛行確保安全，他們自己也會注意。
至於有沒有目標在多久以內通過阿帕契直升機的訓練？陳品棻表示，希望可以儘快換裝成功。1060117
(中央社)
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