刑事局連破三起重大毒品案 赫見相思木煉毒

我要評比

刑事局近日共偵破3起數量龐大的毒品案件，內政部長葉俊榮(圖)17日特地前往巡視並嘉勉。(林郁平攝)

刑事局為加強掃蕩毒品，近日共偵破3起數量龐大的毒品案件，內政部長葉俊榮今(17)日特地前往巡視並嘉勉。

其中，刑事局偵查第三大隊鎖定27歲范姓男子，曾以空運貨物的方式夾藏安非他命毒品至澳洲，協請財政部關務署台北關分析，加強注檢該公司出口貨物。

專案小組日前在桃園市大園區國際路倉儲區，注檢該公司預計出口至馬來西亞的成衣貨物，當場查獲10個箱子內共夾藏135公斤、50多萬顆的第三級毒品一粒眠及K他命20包，將范嫌拘提到案後，移送桃園地檢署偵辦。

台中市一對蔡姓父子檔，涉嫌自去年開始在台灣利用相思木為原料，提煉成二級毒品「二甲基色胺」，再以包裹運送賣到澳洲，刑事局國際科接獲澳洲警方通報鎖定蔡嫌父子檔，會同各單位搜索，除查獲大批製毒工具外，還查獲二甲基色胺成品170公斤，相思樹原料500公斤，嫌犯供稱在竹科從事電子科技業，透過網路得知國外風行二甲基色胺，於是從網路自學製毒。

另外，刑事局根據先前破獲的大麻工廠案持續追查，昨日在徐姓男子位於花蓮縣吉安鄉的住處，及新城鄉的大麻工廠執行搜索，共計查獲100株大麻活株盆栽，以及栽種用土、肥料、照明、噴霧器、剪刀等贓證物。詢後，依毒品罪嫌移送法辦。

★中時電子報關心您：吸毒有害健康！

(中時)