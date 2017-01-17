台北市長柯文哲參加公園生態化發表會

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台北市長柯文哲17日參加公園生態化發表會，會後並遊覽復育有成的木柵公園，了解其原始森林的特色。（季志翔攝）

台北市長柯文哲17日參加公園生態化發表會，會後並遊覽復育有成的木柵公園，了解其原始森林的特色。

(中時)