竊占國有地蓋湯屋 伊殿園老闆遭起訴
蘇迪勒颱風2015年重創新北市烏來區，藏身福山的「伊殿園溫泉美地」被指為南勢溪水混濁主因。台北地檢署深入追查發現，園區內多數建物、魚塭均未經主管機關許可，但無事證證明與水土流失有關，不過其中一棟2樓高的溫泉湯屋蓋在國有地上，因此今依《水土保持法》在國有地未經同意擅自開發，致生水土流失未遂罪起訴實際負責人李村城。
伊殿園溫泉美地位在福山里馬岸部落，占地56公頃，一晚房價萬元起跳，主打鱘龍魚大餐。實際負責人李村城曾任仁信證券集團總裁，後與烏來泰雅公主結婚，並經營伊殿園溫泉美地。但李到案否認檢方指控。
蘇迪勒颱風2015年8月襲台，導致烏來土石崩塌、道路中斷，成為宛如孤島的重災區，其後更導致南勢溪水濁度飆高、雙北自來水黃濁，一度引發台北市長柯文哲與水利署等單位的唇槍舌戰。
風災過後相關單位忙究責，烏來民眾則爆料伊殿園溫泉美地私自挖掘兩座漁塭、興建違建，導致水土保持不佳，造成山區土石崩落。台北水源特定區管理局隨後發出5張違章建築認定通知書，拆除伊殿園2011年後復建的大型違章建築，業者也自行拆除部分違建。
北檢調查發現，伊殿園內雖有多處違章建築，但都坐落於實際負責人李村城之子的土地上，且根據水土技師等專家鑑定，認為違建與水土流失並無直接關聯，因此並無刑責。
但北檢調閱伊殿園上空歷年衛星空照圖，發現伊殿園2010年間興建一棟占地90坪、高2層樓的建築準備作為湯屋之用，而該地屬於國有地，因此已構成在國有地未經同意擅自開發罪嫌。
(中時)
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