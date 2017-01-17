台日車站集紀念章 增寺廟能量景點
台日鐵道觀光交通獲迴響，台鐵今年再與日本西武鐵道、京急電鐵及東武鐵道，舉辦車站集紀念章活動，並增加車站附近寺廟為能量景點。
台鐵說，收集11個車站的其中日本2站、台灣2站及任意1站共5站的紀念章，就可到京急線羽田機場國際線航廈2樓的「京急旅客服務中心」，或台鐵台北車站西3門的「台鐵夢工場旗艦店」兌換「原創寶特瓶提袋」。
台日車站集紀念章手冊27日上午10時起，在各集章車站公開索取，限量5000本，分別是台北站3000本、大甲站500本、台南站750本、花蓮車站750本。
台鐵說，集章手冊除了介紹各集章車站及其周邊能量景點，也可以作為在日本或台灣旅遊時的旅遊書。
日本設集紀念章車站及附近寺廟包括：西武鐵道的西武秩父站（三峰神社、寶登山神社、秩父神社）及本川越站（川越冰川神社）；京急電鐵的三崎口站（城島）及穴守稻荷站（穴守稻荷神社)。
東武鐵道的東京晴空塔站（金龍山淺草寺、淺草神社）、東武日光站（中禪寺湖、華嚴瀑布）及川越站（川越冰川神社）。
台鐵局設集章紀念站及附近寺廟包括：台北車站（龍山寺）、大甲站（鎮瀾宮）、台南站（大觀音亭暨興濟宮）及花蓮站（聖天宮）。1060117
(中央社)
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