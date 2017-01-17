減肥藥粉桃女神含禁藥 夫妻遭移送法辦

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一對打扮入時的夫妻涉嫌在網路販售減肥藥「粉桃女神」，台中市警方查獲內含禁藥成分「西布曲明」，將這對夫妻依藥事法移送法辦。

台中市警察局刑事警察大隊科偵隊日前接獲檢舉指稱時下在網路很夯的減肥藥「粉桃女神」，含有與已遭禁售的知名減肥藥「諾美婷」（Reductil）相同禁藥成分「西布曲明」(Sibutramine)。

警方調查發現，劉姓男子與陳姓女子這對夫妻涉嫌在去年初透過手機通訊「微信」向大陸業者購買含有不知名成分的中藥，在台灣重新包裝、分盒後，以1顆30元成本，用1罐30顆3000元的價格，在網路拍賣網站、臉書，初估兩人販售1年多，至少已獲利數百萬元。

警方近日前往陳女位於新竹市的住處，查扣含有禁藥成分的減肥藥小罐545罐（1罐約30顆）、牛奶罐兩大罐（1罐約1000顆）塑膠盒1大盒、3中盒（大盒1500顆、中盒1000顆），總數約2萬2850顆，成本約68萬多元。

警方指出，這對夫妻在臉書上打扮入時，謊稱販售的「粉桃女神」是台灣製造，經檢驗合格且效果奇佳，成分都是中藥，經查減肥藥的成分包括銀杏、決明子、膳食纖維等，都是虛構的，兩人遭檢警搜索時，完全無法提供經衛生主管機關檢驗許可的真實內容成分。

警方將藥品送衛福部檢驗確認含有禁藥成分後，即前往帶回涉嫌賣禁藥的兩人，同時查扣上萬顆禁藥，並依藥事法將兩人移送法辦，全案將擴大追查禁藥來源，避免更多消費者受害。1060117

(中央社)