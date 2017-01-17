柯文哲：公園生態化 提升都市多樣性

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台北市長柯文哲今天表示，希望藉由12座公園生態化，朝向水泥設施減量及適度降低人為干擾，以維護及提升都市的生態多樣性。

柯文哲表示，過去公園多以景觀、遊憩、休閒等需求為主，但隨時代進步，城市需要有生態保育概念與做法，才能從根本改善市民的生活環境。

他希望打造台北成為海綿城市，且市區公園也積極推動雨撲滿設施，其中廣慈公園、大安森林公園等均已完工。

工務局發表12區生態公園，除大同區和中正區外，其他行政區至少都有設置1座生態公園。

工務局表示，有許多團體願意付出心力改變台北，像是台灣公民參與協會、荒野保護協會、行無礙資源推廣協會均積極合作推動公園生態化、無障礙設施、去水泥化等議題。

工務局說，荒野保護協會認養富陽生態公園，營造、維護樹蛙棲息空間及榮星公園生態水池復育；文山社大協助萃湖清淤及移除外來種；大安森林公園之友基金會，平時協助公園認養外，也積極投入螢火蟲等棲地復育。

市府積極與各領域生態公民團體、學術界、產業界及里長市民協力合作，促成生態城市復育與再造的鐵三角。1060117

(中央社)