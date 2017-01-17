安倍：將盡快與川普舉行首腦會談
日本首相安倍晉三16日晚在越南河內舉行記者會，表示力爭盡快實現與20日就任的美國候任總統川普的首腦會談，並稱希望在其就任後盡快會談。
有關跨太平洋夥伴關係協定（TPP），安倍表明已與澳洲、越南確認，將努力使之盡快生效，他強調還就「航行自由」的重要性達成了一致。
日本共同社17日報導，有關美日首腦會談，將為在本月27日前後舉行展開協調，但由於川普就任總統後日程緊湊，安倍政府內部有人認為難以實現；安倍在記者會上表示，會談的協調將在川普政府啟動以後；會談也可能延期至2月。
報導指出，有關TPP部分，安倍再次表示為使亞太地區的經濟增長促進日本的發展，將構建公正的自由貿易市場，稱「日本將一直是自由貿易體制的旗手」。有關南海問題，安倍稱包括菲律賓、印尼在內，與此次訪問的4國「就法治的重要性達成了一致」，對中國進行牽制。
(旺報)
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