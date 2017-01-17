養鵝伯偽造50元硬幣 流出市面逾1萬枚

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警方查獲放電加工機（大型專業機具）。（張妍溱翻攝）

警方起出製造偽幣的銅片原料140多公斤。（張妍溱翻攝）

洪嫌利用模組具等犯案工具，涉嫌製造50元偽硬幣。（張妍溱翻攝）

年關近台中攤販收到不少假錢幣，刑事警察局偵查第六大隊與中市警局偵破一起偽造國幣案，在霧峰區一處偏僻養鵝場，查獲偽幣地下工廠，逮捕有偽幣前科的68歲洪姓鵝農，當場查扣製造偽幣的機械、一萬多枚50元偽造硬幣、半成品，初步估計價值約超過200萬元，警方擴大追查偽幣流向。

大隊長王嘉華表示，洪姓主嫌平常以養鵝為業，白天販售鵝蛋，夜間利用「放電加工機」及模組具等犯案工具，涉嫌製造50元硬幣幾可亂真，但仔細看背面隱藏字僅顯現一半「50」阿拉伯字卻無隱藏字國字五十。當場查扣到30多枚偽幣成品，送往台銀鑑驗，相似度高達8成。

警方查獲放電加工機（大型專業機具）、50元硬幣的正、反面模具、硬幣滾邊模具、銅片原料140餘公斤（約1萬4000餘枚）、50元硬幣半成品2000餘枚、50元硬幣成品30餘枚等，懷疑洪嫌趁過年前利用採買人潮，讓偽幣流入市面賺黑心錢。

(中時)