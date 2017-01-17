秋冬空品不佳 環署加速鍋爐汰換補助
由於大型鍋爐在燃燒過程會產生空污，環保署今（17）日進行燃油鍋爐補助辦法公聽會，擬補助約846家業者鍋爐熱能改用天然氣、液化石油氣或電能加熱。環保署指出，明年將研擬加嚴鍋爐排放標準，建議業者趁現階段還有補助時，提早更新。
環保署指出，目前全國鍋爐約有92％為工業用，8％為商業用，其中包含飯店、醫院、學校等機關，約846家，六都就佔了45％，約有1成有更換意願，用途多半為游泳池，客房熱水，衣物消毒，三溫暖，廚房炊煮等。
由於不少業者採用費用最低廉的重油當燃料，但排污量卻是最大，因此，環署於去年底頒發《汰換旅宿業、醫院及大學燃油鍋爐補助辦法》，鼓勵汰換成天然氣、液化石油氣或電能，預計提供每個鍋爐最高50萬元，補助改造或汰換費的49％，預估補助經費共4億元，預計3月底前完成法制作業。
台北榮總於會中指出，他們今年就要汰換鍋爐，但若等審查後拿到補助太晚，希望環署可以對於願意積極推動政策的機關業者，給予先施工，事後審查再予補助。環保署專委徐淑芷回應，不追朔已經汰換完成設備的補助，但若在汰換改造中還沒竣工，都會予以補助。
環保署表示，若鍋爐全面汰換，預估每年可減少硫氧化物(SOx)465.9公噸、氮氧化物(NOx)242.8公噸、總懸浮微粒(TSP)約36.6公噸，但業者若不改善，「現在給蘿蔔，2年後就會給棒子」，明年起恐加嚴排放標準，讓商業鍋爐的SOX加嚴至50ppm，後年起開罰。
(中時)
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