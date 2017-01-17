國軍春節加強戰備 神龍小組展戰力

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曾參加2009高雄世大運的潘益龍士官長秀出空中繞圈動作，展現精湛操傘動作。（陳怡誠攝）

陸軍十軍團所屬M60A3戰車發射煙霧彈達到欺敵效果。(陳怡誠攝)

聞名中外的陸軍「神龍小組」進行高空跳傘表演，曾參加2009高雄世大運的潘益龍士官長秀出空中繞圈動作，展現精湛操傘動作。

(中時)