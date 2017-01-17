人民幣今年走勢 法人圈看法不一

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人民幣兌美元去年貶值逾6%後，中國大陸法人圈對今年人民幣走勢看法不一。有專家認為人民幣貶幅將隨資本外流加大，也有人預期今年人民幣兌美元只會貶至7.2元。

北京晨報今天報導，中國大陸交通銀行首席經濟學家連平說，今年人民幣貶值幅度將加大。隨著美國持續升息，資本外流與人民幣貶值可能繼續相互推動引發潛在風險，是今年中國大陸經濟面臨的風險之一。

但匯豐外幣策略環球主管潘達維（David Bloom）認為，目前沒有看到賣出人民幣強而有力的訊號。他預期今年人民幣兌美元會小幅貶值至7.2元，但過程中存在許多波動性。

渣打中國財富管理部投資策略總監王昕杰說，川普就任美國總統後重點將放在美國國內，對海外呈放手狀態，不必對川普上台對人民幣的影響過分緊張。他預期，今年人民幣走勢仍會在區間內變化。

至於貨幣政策，法人圈普遍認為今年中國人民銀行（大陸央行）沒有太大的降息空間。

匯豐大中華區首席經濟學家屈宏斌表示，由於美國升息、人民幣貶值預期仍存在，中國大陸降息空間已經不足。「如果中美利率倒掛，資本外流壓力將是加大。」。

連平也預期，中國大陸今年基準利率和存款準備金率將維持不變。1060117

(中央社)