不滿被影射說愛錢 李敖告吳澧培不起訴

前立法委員李敖不滿前總統府資政吳澧培於自傳中影射他小氣，控告吳澧培加重誹謗；台灣台北地方法院檢察署檢察官認為吳澧培沒誹謗犯意，今天做出不起訴處分。

案件源於吳澧培於民國103年10月出版自傳，有一部分提到前總統府資政彭明敏81年回台時，想再版回憶錄「自由的滋味」，分別向出版社和李敖詢價，但李敖開的價格較其他出版社高；最終，有人向李敖以每本新台幣100元價格，購買1萬本。

李敖認為被吳澧培影射成愛財、小氣，但事實不是這樣，他對錢財很慷慨，曾捐錢幫慰安婦等，這跟他的俠骨風範不同；吳澧培應訊時否認誹謗李敖，指自傳內容是根據他的個人經歷，或從認識彭明敏的相關人士中聽來這些訊息。

承辦檢察官認為吳澧培自傳中所述是20多年前往事，雖然某部分可能與事實有點出入，但針對李敖部分，僅占書中篇幅一小部分，書中也有褒揚李敖及李敖父親等內容，應無誹謗犯意。1060117

(中央社)