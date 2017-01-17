役男拒向國父遺像鞠躬 藍委刪800萬預算
民主進步黨籍立法委員李俊俋今天表示，國民黨立委為杯葛預算，提案內容荒腔走板，其中有替代役男拒向國父遺像行鞠躬禮，就要減列替代役男教育與訓練業務費新台幣800多萬元。
立法院長蘇嘉全今天繼續召集朝野協商，研商106年度中央政府總預算案。
李俊俋上午在社群網站臉書（Facebook）上貼出國民黨立委楊鎮浯預算刪減提案內容，指出有替代役男在成功嶺訓練中心接受新兵訓練，卻在結訓典禮時拒向國父遺像行鞠躬禮，明顯違反服勤規定，但新訓中心卻未給予任何懲處，顯有管理失當。
因此，楊鎮浯提案減列「役政業務」項目中，有關辦理替代役男法紀教育講習及定期在職訓練、年度工作檢討會、績優役男及服勤單位表揚大會所需場地租金、講座鐘點費、替代役男個人及團體獎金等費用，共822萬5000元。
李俊俋說，國民黨為了杯葛106年度總預算，除了用上千上百個提案阻塞協商，「內容更是荒腔走板」，他也說，跟這群人開會真的「考驗修養與智慧」，臨時會還在開，要繼續修煉下去。1060117
(中央社)
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