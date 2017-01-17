換地遭推遲？薩德今夏部署計畫恐陷僵局
韓媒稱，韓國國防部16日透露，為確保駐韓美軍的薩德用地，正在和樂天方面推進的用地互換合同簽訂被延遲；據悉，如果用地互換合約不斷推遲，韓美截止今年夏天部署薩德的計劃也很可能陷入僵局。
朝鮮日報17日稱，隨著中國政府的各種報復措施成為現實，在中國開展很多項目的樂天，不得不對協商採取消極態度；再加上在野黨圈對部署薩德表現出否定立場，樂天似乎考慮到了總統彈劾審判結果可能導致提前大選的情況。
國防部發言人文相均16日在記者會上說，用地交換合同的行政程序正在進行，日程稍有流動性。他並稱，「（當初）說在1月內簽訂，但可能會稍微推遲。」其他相關人士說「可能會在春節後」。
此前，去年11月16日國防部和樂天就薩德部署用地互換達成了一致意見，內容是國防部取得被確定為薩德部署用地的慶尚北道星州樂天高爾夫球場的土地，樂天方面取得南楊州市的郡屬土地。為準確覈算這兩塊土地的價格，雙方進行了鑒定評估，上周已有結果。
如果按照計劃，只要根據這一價格進行適當的土地交換即可。但文相均當天說：「樂天方面需要召開理事會對鑒定評價金額進行批准，但樂天尚未召開理事會。」
政府消息人士說，從樂天立場來看，韓國總統朴槿惠「閨蜜門」特檢搜查為集團經營製造了麻煩，加上薩德問題讓免稅店等對華項目也出現障礙，在政權很可能更替的情況下，也不得不看反對部署薩德的在野黨的眼色，樂天正面臨著「三重為難」的處境。
(旺報)
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