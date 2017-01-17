模擬共軍突越海峽中線 國軍火力壓制

陸軍十軍團所屬M60A3戰車發射煙霧彈達到欺敵效果。(陳怡誠攝)

年關將至，國軍戍守邊疆不鬆懈，今舉行「春節加強戰備」操演，由陸軍十軍團及特戰指揮部執行演訓，想定共軍於福建、廣東集結，越過海峽中線，並透過直升機「繩降」奪占我重要設施；我方則以戰車及步兵協同作戰，並搭配直升機空中偵監、掩護地面部隊，最後以特戰部隊突擊著陸，肅清敵人，奪回重點目標。

值得注意的是，本次演訓恰逢中共遼寧艦繞台後，國軍也模擬共軍突襲之應變作為，解放軍原以驅逐艦、兩棲突擊艦以及護衛艦等艦艇，正在大陸沿海實施編隊訓練，早上5點編隊突然向東越過海峽中線，上午8時自兩棲突擊艦隊上起飛數架直升機向我防區接近，我方則全力接戰。

過程中，陸軍出動M109自走砲、M60A3戰車、雲豹8輪裝甲車，搭配AH-1W眼鏡蛇戰鬥直升機、OH-58D戰搜直升機對敵軍發動攻擊，並且配合由UH-60M黑鷹直升機垂直繩降的特戰部隊逐漸清理戰場。

此外，陸軍神龍小組在操演後半段也展現精準定點跳傘。軍方官員說，外界都以為神龍小組是「表演用」，但其實在作戰中，特戰跳傘人員屬於「先投部隊」，都具備導航、引航以及試跳員之完整訓練。

主責本次操演的機步234旅少將旅長黃先任受訪表，被問到為何結束時有「揮舞」國旗，他表示，每次演習都有一個ending（結尾），揮舞國旗代表勝利、敵人殲滅之意。

至於本次想定共軍集結登陸，是否為軍方推估可能狀況，黃先任表示，地區戰備部隊是針對敵軍可能任何狀況，都會擬具應變作為，平時就會這麼做。

(中時)