綠金海菜生長不佳 澎湖民眾望海興嘆

澎湖潮間帶野生的「海菜」，今年疑受暖冬影響，目前生長情況不佳，蹓海菜的民眾望海興嘆，期待鋒面來襲，否則今年恐撈不到「綠金」的額外壓歲錢了。

澎湖的「海菜」有「綠金」之稱，與有「白金」之稱的土托魚和「黑金」的紫菜，堪稱為冬季的「3金」漁業；其中姑婆嶼的野生紫菜將在19日登島採收，至於錠鉤嶼、雞善嶼等紫菜區，湖西與白坑等里漁權管理單位則以標售採收。

澎湖在每年冬至過後，東北季風吹起至隔年春天，近岸潮間帶海域的礁岩上，都會長出綠油油的藻類植物（海菜），只要是漲退潮之間，都可看見三五民眾、漁婦在海中，以竹杓、不鏽鋼等杓子或網具等用蹓或網撈海菜，賺點外快，成為入冬後的另類海中景觀。

海菜的生長期，往往只有在入冬後鋒面來襲的短短的1至2個月的季節期間，天氣愈冷或持續低溫，海菜的品質愈佳，今年天候異常，立冬至今，只有幾波鋒面，但時間短暫，導致應進入盛產期的海菜，目前只綠了礁岩而已，還未達到蹓或撈的採收時刻，比起往年來晚了。

由於海菜營養價值高，含有大量維生素、海藻膠和膠質，大部分在洗淨、曬乾後，外銷至日本，但今年受到天候影響，還未產量，預期價格也會比往年來得高。民眾擔心農曆年過後，緊接著立春，天氣回暖，海菜會慢慢脫落或變黃，根本沒有蹓海菜的機會。1060117

(中央社)