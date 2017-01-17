鍾萬學瀆教案續審 法院傳喚6證人

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雅加達地方法院今天繼續審理雅加達省長鍾萬學褻瀆宗教案，傳喚6名證人出庭說明，其中包括2名警官。

鍾萬學將參加今年2月選舉，尋求連任。他日前在演講中提及一句可蘭經文，認為是對手利用宗教影響政治，「愚弄」大眾，引發若干伊斯蘭團體認為此話「侮辱可蘭經」並提出控訴。警方調查後將他列為褻瀆宗教案嫌犯，並將案件移送檢方起訴。

鍾萬學今天前往作為臨時法庭的農業部禮堂出庭受審，抗議及支持鍾萬學的群眾一早聚集在法庭外，警方在法庭外部署2000名警力，防範可能的衝突。

法院今天繼續傳喚6名證人出庭，分別是威里尤丁（Willyudin Abdul Rashid Dhani）、伊本（Ibn Baskoro）、穆罕默德．亞羅西（Muhammad Asroi Saputra）、伊曼（Iman Sudirma）以及兩名警官。

由於威里尤丁的證詞和警方的報告有不一致的地方，所以法院決定傳喚2名警官出庭說明，以釐清案情。

值得注意的是，由於共有46名證人需要傳喚，再加上辯護等所需的時間，短時間內判決難出爐。

雅加達警察局局長伊利亞萬（Mochamad Iriawan）日前表示，鍾萬學案很可能要到4月或5月後才能做出判決，也就是說，此案的最終判決將於2月15日雅加達省長選舉過後才會有結果。

鍾萬學被控觸犯刑法第156條騷擾及第156a褻瀆的部分，若觸犯刑法第156條判罪確定，他將面臨最高4年有期徒刑；若觸犯刑法第156a判罪確定，他將面臨最高5年有期徒刑。1060117

(中央社)