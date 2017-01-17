鍾萬學瀆教案續審 法院傳喚6證人
雅加達地方法院今天繼續審理雅加達省長鍾萬學褻瀆宗教案，傳喚6名證人出庭說明，其中包括2名警官。
鍾萬學將參加今年2月選舉，尋求連任。他日前在演講中提及一句可蘭經文，認為是對手利用宗教影響政治，「愚弄」大眾，引發若干伊斯蘭團體認為此話「侮辱可蘭經」並提出控訴。警方調查後將他列為褻瀆宗教案嫌犯，並將案件移送檢方起訴。
鍾萬學今天前往作為臨時法庭的農業部禮堂出庭受審，抗議及支持鍾萬學的群眾一早聚集在法庭外，警方在法庭外部署2000名警力，防範可能的衝突。
法院今天繼續傳喚6名證人出庭，分別是威里尤丁（Willyudin Abdul Rashid Dhani）、伊本（Ibn Baskoro）、穆罕默德．亞羅西（Muhammad Asroi Saputra）、伊曼（Iman Sudirma）以及兩名警官。
由於威里尤丁的證詞和警方的報告有不一致的地方，所以法院決定傳喚2名警官出庭說明，以釐清案情。
值得注意的是，由於共有46名證人需要傳喚，再加上辯護等所需的時間，短時間內判決難出爐。
雅加達警察局局長伊利亞萬（Mochamad Iriawan）日前表示，鍾萬學案很可能要到4月或5月後才能做出判決，也就是說，此案的最終判決將於2月15日雅加達省長選舉過後才會有結果。
鍾萬學被控觸犯刑法第156條騷擾及第156a褻瀆的部分，若觸犯刑法第156條判罪確定，他將面臨最高4年有期徒刑；若觸犯刑法第156a判罪確定，他將面臨最高5年有期徒刑。1060117
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。