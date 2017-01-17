黃榮國頒獎給電視劇16個夏天粉絲
駐宏都拉斯大使黃榮國日前在駐館頒獎給電視偶像劇「16個夏天」抽獎活動4位得獎人，他們獲得廠商贊助之住宿券、機票及太陽能板腳踏車等獎品。
宏國「第12頻道」在當天晚間6時新聞時段以近4分鐘報導該活動及「16個夏天」在宏國播映引起的熱潮。
該劇破天荒同時安排在宏國「21頻道」及「世界電視台」兩家電視台播映，且分別在同日晚間6時及9時之黃金時段播出，讓收視群更加擴大，且「世界電視台」並於隔日上午11時重播。
為吸引宏國民眾收看該劇，駐館與合作播映電視台共同舉辦抽獎活動，駐館並首度嘗試邀請駐地廠商贊助，以互惠方式擴大本案文宣工作，壯大播映聲勢。
「16個夏天」曾榮獲2015年金鐘獎最佳電視劇、最佳導演及最佳女配角獎，全劇去年11月14日首播，即引起粉絲熱烈迴響，同年12月19日播畢後，該劇臉書官網累計留言2萬4792則、7149次分享，粉絲對該劇清新脫俗，甚為讚賞，他們關注每集劇中人物的特質、衝突以及劇情發展與結局，對於該劇男主角死亡的結局更感到難過。1060117
(中央社)
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