柬埔寨「取消」與美聯合軍演 傳與陸有關
柬埔寨軍方已經通知美國，雙方原定今年舉行的年度聯合軍事演習已被「取消」，即便演習的相關準備事宜已經展開。有分析人士認為，演習之所以取消，與中國在該地區的影響力有更緊密關係。
大陸環時網報導，柬埔寨國防部發言人表示，柬埔寨已經中止今年與美國的聯合軍事演習，因為該國接下來將會集中精力準備國內的兩場重要活動：6月份即將舉行的地方選舉、將持續6個月的根除毒品犯罪的行動。因此，已經無暇參加代號「吳哥哨兵」的演習。
報導說，如果演習按計劃進行，這將是連續第八年柬埔寨同美國的軍事演習。在金邊的美國大使館發言人回應稱，已經確認美國與柬埔寨軍演被「取消」，並稱雙方軍事交流和訓練項目並沒有因此而受到影響。
美媒稱，一些分析人士認為，演習之所以取消，與中國在該地區的影響力有更緊密關係；對此，英國廣播公司(BBC)報道稱，柬埔寨發言人否認中止演習與加強和中國的關係有關。
報導指出，柬埔寨國防部發言人與美國大使館均使用了「推遲」一詞來描述今年演習的取消；發言人稱，我們與美國之間的關係沒有任何問題」並稱柬埔寨軍隊願意與包括美國、中國、俄羅斯、越南在內的國家「交友」。
(旺報)
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