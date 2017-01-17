役男幫忙大掃除迎新年 獨居嬤展笑顏

鼓山區公所與華山其基金會舉辦「寒冬送暖、役不容辭」公益活動。（吳江泉翻攝）

鼓山區公所寒冬送暖結合華山基金會辦理「愛心替代役・傳遞幸福做公益」活動，由區長鄭明興率領替代役男熱血為轄區高齡91歲陳姓阿嬤打掃居家環境，並貼心致贈年節禮品及協助貼春聯，讓獨居長輩感受溫馨的年節氣氛，一起迎接新春的到來。

役男表示，環境清潔打掃後，看到獨居長輩臉上綻放出燦爛的笑容，就像是冬天裡的一道暖陽，不只溫暖了獨居的阿嬤，也溫暖了我們的心，從中也讓我們感受到，原來助人是件令人愉快的事。

鼓山區長鄭明興表示，希望藉由關懷活動，不論是送年菜或是協助獨居長者居家環境整理，能使役男從過程中體會到「助人」與「關懷別人」的價值與意義，藉此機會鼓勵替代役男於服勤之餘，走入社區鄰里關懷獨居、年邁行動不便或其他生活自理困難之長者，讓役男能於忙碌工作之餘，也能關心長輩，展現敬老愛老、服務社會的大愛精神，進而瞭解施比受更有福的價值。

(中時)